Війна — день 132: ЗСУ "утюжать" склади окупантів по всьому фронту і просуваються на півдні

Оперативно про головне 5 липня

Україна протягом 132 днів відбиває повномасштабне вторгнення росії. Поки у швейцарському Лугано обговорюють план повоєнного відновлення України, українські збройні сили почали активно застосовувати далекобійні РСЗВ американського виробництва, через що вже котрий день (ніч) у тилу противника вибухають склади з боєприпасами, ПММ, казарми та командні пункти. Крім цього, ЗСУ мають певні успіхи на півдні України, де поступово, крок за кроком, видавлюють окупантів із захоплених ними територій.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 5 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Уряд Уельсу виділив 35 млн фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, Шотландія виділила 65 млн фунтів стерлінгів, повідомив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Інформацію про ситуацію на фронті за 2 липня можна прочитати в нашій статті: "Війна — день 129: західна зброя кошмарить окупантів, загроза Краматорську" .

Зведення новин за 3 липня доступне в нашому матеріалі за суботу: "Війна — день 130: вихід української армії з Лисичанська, погрози лукашенку" .

З новинами минулої доби, 4 липня, можна ознайомитися у зведенні за неділю: "Війна — день 131: відступ на Донбасі, тривожна заява Зеленського".