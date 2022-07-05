Фінляндія дасть Україні більше військової техніки: деталі

Україна отримає додаткову допомогу від Фінляндії

Фінляндія посилить підтримку України, яка вже п’ятий місяць протистоїть російському вторгненню.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, президент країни після наради з урядом вирішив надати Україні більше військової техніки.

Зазначається, що вміст пакетів допомоги, спосіб передачі техніки та дати постачання не розголошуватимуться, проте рішення про додаткову допомогу було прийнято з урахуванням потреб України та можливостей Фінляндії.

"Ситуація в Україні залишається важкою, і країна потребує допомоги. Ми продовжуємо надавати підтримку разом із нашими партнерами", — повідомив міністр оборони Антті Кайкконен.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден після участі у саміті НАТО в Мадриді розповів, що Україна отримає значну військову допомогу від 50 країн світу і додав, що від США буде поставлено додаткові РСЗВ HIMARS, а також боєприпаси до них.

Разом з тим, в офісі прем’єра Британії Бориса Джонсона заявили, що готують новий пакет військової допомоги на 1 млрд фунтів стерлінгів.