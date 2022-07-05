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Фінляндія дасть Україні більше військової техніки: деталі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Збройні сили України Новина оновлена 05 липня 2022, 00:46
Збройні сили України

Україна отримає додаткову допомогу від Фінляндії

Фінляндія посилить підтримку України, яка вже п’ятий місяць протистоїть російському вторгненню.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, президент країни після наради з урядом вирішив надати Україні більше військової техніки.

Зазначається, що вміст пакетів допомоги, спосіб передачі техніки та дати постачання не розголошуватимуться, проте рішення про додаткову допомогу було прийнято з урахуванням потреб України та можливостей Фінляндії.

"Ситуація в Україні залишається важкою, і країна потребує допомоги. Ми продовжуємо надавати підтримку разом із нашими партнерами", — повідомив міністр оборони Антті Кайкконен.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден після участі у саміті НАТО в Мадриді розповів, що Україна отримає значну військову допомогу від 50 країн світу і додав, що від США буде поставлено додаткові РСЗВ HIMARS, а також боєприпаси до них.

Разом з тим, в офісі прем’єра Британії Бориса Джонсона заявили, що готують новий пакет військової допомоги на 1 млрд фунтів стерлінгів.

Теги:
#Україна #Фінляндія #ЗСУ