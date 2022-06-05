Збірна росії знайшла суперника на товариський матч: хто погодився зіграти із вигнанцем

Майже весь російський спорт перебуває в ізоляції

Збірна росії з футболу, яку УЄФА усунув від міжнародних змагань через повномасштабний напад рф на Україну, знайшла суперника для проведення товариського матчу.

Про це повідомляє sport-express.ru. Повідомляється, що росіяни проведуть дві гри у вересні, а один із потенційних суперників дав добро на зустріч.

За інформацією джерела, одним із суперників збірної рф на осінньому зборі стане команда Ірану. Очікується, що зустріч відбудеться або у Москві, або у Тегерані. Переговори з другим спаринг-партнером для росії все ще йдуть. Повідомляється, що є кілька варіантів. Зазначимо, тренерський штаб збірної рф вирішив не проводити матчі в червні, а футболісти вирушили у відпустку.

У мережі вважають, хто ж стане другим спаринг-партнером збірної росії.

У мережі гадають, хто погодиться зіграти у футбол з рф

Нагадаємо, у Європі на повну проходять міжнародні матчі. Наприклад, угорці зі скандалом обіграли Англію (0:1) у Лізі націй УЄФА, а збірна України успішно здолала перший стиковий раунд на шляху до ЧС-2022.

Нагадаємо, усунення збірної рф від міжнародних матчів викликало істерику в росії, проте там знайшлися і ті, хто вважає, що тепер російські футболісти не зможуть ганьбити країну.