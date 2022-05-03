Путінська фігуристка пояснила росіянам, чому футбольний бан від УЄФА – це добре

Колишня спортсменка вважає, що росіяни лише ганьбилися там

Колишня фігуристка, депутат Держдуми рф Ірина Родніна після рішення УЄФА з приводу російських клубів вважає бан вітчизняних команд і збірних на міжнародному рівні чимось добрим.

Про це вона розповіла у коментарі для РБ Спорт.

Родніна вважає, що російські футболісти тільки ганьблять свою країну, а бан у єврокубках тепер дозволить уникнути цієї ганьби.

"Через виключення російських клубів з УЄФА наші футбольні команди тепер не зганьбляться в єврокубках наступного сезону", — заявила Родніна.

Депутат розповіла, що в рф є види спорту, де російські спортсмени зазвичай сильні на міжнародному рівні через якісну підготовку і тренерський склад, а у футболі росія неконкурентоспроможна, "адже скрізь перемагати неможливо".

Довідка: Ірина Родніна — триразова олімпійська чемпіонка (парне катання), депутат Державної Думи V-VII скликань від партії "Єдина Росія". Член Вищої ради партії "Єдина Росія".

Раніше повідомлялося, що путін зробив неформальний подарунок юній фігуристці.

Нагадаємо, російський коментатор вважає, що його країна перебуває під жорстким випромінюванням.