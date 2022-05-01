"рф перебуває під жорстким випромінюванням": російський коментатор відкрито виступив проти війни з Україною
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Росіянину довелося виїхати з країни, щоби сказати ці слова
Російський коментатор Олександр Шмурнов розповів, що причиною його звільнення з "Матч ТВ" стало повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Відповідне інтерв’ю Шмурнова доступне на vot-tak.tv.
Шмурнов вважає, що росіяни перебувають під сильним впливом пропаганди.
"Люди не стільки божеволіють, скільки перебувають під дією сильних випромінювачів, як у "Заселеному острові" братів Стругацьких. Книга про те, у що може вилитися пропаганда. У мене відчуття, що наша країна перебуває під жорстким випромінюванням, і це дуже сумно", — вважає Шмурнов.
Коментатор додав, що має родичів в Україні, які були змушені йти воювати або бігти на Захід.
"Ми завжди повинні говорити "Ні!" взагалі будь-якій війні. Але окремо взяті бойові дії – це страшно, коли вони біля меж твоєї родини. Я проти конкретно цієї війни, тому що вона торкнулася моєї родини", — заявив Шмурнов.
Крім того, Олександра не дивує позиція російських футболістів, котрі не коментують ситуацію в Україні. Він вважає, що гравці просто залякані.
"Просто всі бояться. У Росії створено систему, яка всіх без винятку тримає в страху", — зазначив Шмурнов.
Додамо, що Шмурнов став єдиним співробітником "Матч ТВ", який відкрито висловився проти війни, яку розв’язав путін. Наразі спортивний журналіст перебуває у Південній Америці.
Раніше український футболіст Андрій Ярмоленко назвав єдину гідну людину в збірній рф.
Нагадаємо, українець Анатолій Тимощук став чемпіоном росії як тренер.
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