Тимощук кричить від радості, поки в Україні триває війна: "Зеніт" став чемпіоном росії

Українець продовжує не помічати війну на батьківщині

У суботу, 30 квітня, на 66-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну "Зеніт", де працює тренером Анатолій Тимощук, став чемпіоном росії сезону 2021/22. Українець щиро радів такому успіху.

Відповідні фото та відео доступні на сторінці "Зеніту" у Twitter.

У суботу "Зеніт" у рамках матчу 27-го туру обіграв московський "Локомотив" з рахунком 3:1. Ця перемога дозволила команді із Санкт-Петербурга достроково виграти чемпіонат росії з футболу сезону 2021/22. Щоправда, зіграти в Лізі чемпіонів та інших єврокубках наступного сезону командам з рф можуть і не дозволити через повномасштабний напад путінських військ на Україну.

Анатолій Тимощук святкує перемогу Зеніту

Після фінального свистка футболісти та тренерський штаб "Зеніту" почали святкувати, не залишився осторонь і уродженець Луцька Тимощук. Анатолій усміхався й аплодував, мабуть, забувши, що витворяють росіяни в Україні. До речі, саме через мовчання рекордсмена збірної України за кількістю матчів позбавили на батьківщині всіх футбольних досягнень, а також забрали звання "Почесний громадянин Луцька".

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Раніше повідомлялося, що Тимощук потрапив у ДТП дорогою на тренування "Зеніту". Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилися документи, які нібито пов’язують Анатолія з російськими спецслужбами.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну "Зеніт" залишив Ярослав Ракицький. Футболіст приєднався до "Шахтаря" у благодійному турне та вже співав гімн України.