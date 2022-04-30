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Тимощук кричить від радості, поки в Україні триває війна: "Зеніт" став чемпіоном росії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Анатолій Тимощук із командою Новина оновлена 30 квітня 2022, 23:52
Анатолій Тимощук із командою

Українець продовжує не помічати війну на батьківщині

У суботу, 30 квітня, на 66-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну "Зеніт", де працює тренером Анатолій Тимощук, став чемпіоном росії сезону 2021/22. Українець щиро радів такому успіху.

Відповідні фото та відео доступні на сторінці "Зеніту" у Twitter.

У суботу "Зеніт" у рамках матчу 27-го туру обіграв московський "Локомотив" з рахунком 3:1. Ця перемога дозволила команді із Санкт-Петербурга достроково виграти чемпіонат росії з футболу сезону 2021/22. Щоправда, зіграти в Лізі чемпіонів та інших єврокубках наступного сезону командам з рф можуть і не дозволити через повномасштабний напад путінських військ на Україну.

Анатолій Тимощук святкує перемогу Зеніту
Анатолій Тимощук святкує перемогу Зеніту

Після фінального свистка футболісти та тренерський штаб "Зеніту" почали святкувати, не залишився осторонь і уродженець Луцька Тимощук. Анатолій усміхався й аплодував, мабуть, забувши, що витворяють росіяни в Україні. До речі, саме через мовчання рекордсмена збірної України за кількістю матчів позбавили на батьківщині всіх футбольних досягнень, а також забрали звання "Почесний громадянин Луцька".

Раніше повідомлялося, що Тимощук потрапив у ДТП дорогою на тренування "Зеніту". Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилися документи, які нібито пов’язують Анатолія з російськими спецслужбами.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну "Зеніт" залишив Ярослав Ракицький. Футболіст приєднався до "Шахтаря" у благодійному турне та вже співав гімн України.

Теги:
#Україна #Росія #Анатолій Тимощук
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