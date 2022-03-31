Зрадник України Тимощук потрапив у ДТП по дорозі на роботу

Футболіст мовчить після вторгнення рф в Україну.

Відомий український футболіст та тренер Анатолій Тимощук, якому днями зробили "подарунок" у рідному Луцьку, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це у четвер, 31 березня, повідомив "Чемпионат".

За інформацією джерела, помічник тренера "Зеніту" потрапив у ДТП дорогою на тренування пітерської команди. Повідомляється, що ніхто в "легкій аварії" не постраждав, проте Анатолій все ж таки пропустить сьогоднішнє тренування "Синьо-біло-блакитних".

Нагадаємо, Тимощук обіймає посаду асистента головного тренера "Зеніту" з 2017 року. За часів ігрової кар’єри футболіста Анатолій також захищав кольори петербурзького клубу. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Анатолій мовчки продовжив працювати в країні-агресорі та нарвався на критику українців. В Україні Тимощука позбавили тренерської ліцензії PRO та всіх титулів.

Раніше в мережі випливли документи, які нібито пов’язують Тимощука з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

Нагадаємо, ФІФА на своєму останньому Конгресі пішла назустріч росії та навіть зробила російську мову своєю офіційною.