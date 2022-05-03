"Паскудні мерзотники та продажні шкури": у росії почалася істерика після усунення футбольних команд

З агресорами не хочуть грати

Усі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань під егідою УЄФА. Це рішення не сподобалося деяким росіянам, які відразу почали висловлювати своє невдоволення.

Ексворотар московського "Спартака" Анзор Кавазашвілі у коментарі для РБ Спорт обізвав представників УЄФА паскудними мерзотниками.

"Передай в УЄФА від мого імені всім цим членам, які голосували за виключення нас від єврокубків та з інших чемпіонатів, що вони – паскудні мерзотники та продажні шкури! Вони забули, що таке спорт. Спорт – чесне змагання, в УЄФА про це не знають Вони виключили велику Росію!", — заявив Кавазашвілі.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков вважає, що в УЄФА є багато ворогів Росії.

"У виконкомі більшість недоброзичливих до нас представників: скандинави, англосакси та інша погань. Як вести подальший діалог з УЄФА? Складно сказати, яким він виглядає прямо зараз, але спілкування з УЄФА необхідно продовжувати", — зазначив Колосков у коментарі для rsport.

Генеральний директор "Зеніту" Олександр Медведєв вважає, що УЄФА втратив дуже багато, усунувши РФС.

"Я вважаю, що УЄФА присудив собі технічну поразку. Футбольна, спортивна дипломатія має об’єднувати країни, а не навпаки. Кого вони покарали цим рішенням? Себе? Мільйони наших російських футбольних уболівальників?" — цитує Медведєва sportsdaily.

Нагадаємо, російська фігуристка вважає, що вітчизняні клуби лише ганьбилися в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що російський коментатор відкрито виступив проти війни.