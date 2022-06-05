Сборная россии нашла соперника на товарищеский матч: кто согласился сыграть с изгоем

Почти весь российский спорт находится в изоляции

Сборная россии по футболу, которую УЕФА отстранил от международных соревнований из-за полномасштабного нападения рф на Украину, нашла соперника для проведения товарищеского матча.

Об этом сообщает sport-express.ru. Сообщается, что россияне проведут две игры в сентябре, а один из потенциальных соперников дал добро на встречу.

По информации источника, одним из соперников сборной рф на осеннем сборе станет команда Ирана. Ожидается, что встреча состоится либо в Москве, либо в Тегеране. Переговоры со вторым спарринг-партнером для россии все еще идут. Сообщается, что есть несколько вариантов. Отметим, тренерский штаб сборной рф решил не проводить матчи в июне, а футболисты отправились в отпуск.

В сети гадают, кто же станет вторым спарринг-партнером сборной рф.

В сети гадают, кто согласится сыграть в футбол с рф

Напомним, в Европе вовсю проходят международные матчи. К примеру, венгры со скандалом обыграли Англию (0:1) в Лиге наций УЕФА, а сборная Украины успешно преодолела первый стыковой раунд на пути к ЧМ-2022.

Напомним, отстранение сборной рф от международных матчей вызвало истерику в россии, однако там нашлись и те, кто считает, что теперь российские футболисты не смогут позорить страну.