"Паскудные мрази и продажные шкуры": в россии началась истерика после отстранения футбольных команд

С агрессорами не хотят играть

Все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА. Данное решение не понравилось некоторым россиянам, которые тут же начали выражать свое недовольство.

Экс-вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили в комментарии для РБ Спорт обозвал представителей УЕФА паскудными мразями.

"Передай в УЕФА от моего имени всем этим членам, которые голосовали за исключение нас от еврокубков и из других чемпионатов, что они – паскудные мрази и продажные шкуры! Они забыли, что такое спорт. Спорт – честное соревнование, в УЕФА об этом не знают. Они исключили великую Россию!", — заявил Кавазашвили.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что в УЕФА находятся много врагов рф.

"В исполкоме большинство недоброжелательных к нам представителей: скандинавы, англосаксы и прочая нечисть. Как вести дальнейший диалог с УЕФА? Сложно сказать, каким он выглядит прямо сейчас, но общение с УЕФА необходимо продолжать", — отметил Колосков в комментарии для rsport.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что УЕФА потерял очень много, отстранив РФС.

"Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков?" — цитирует Медведева sportsdaily.

Напомним, российская фигуристка считает, что отечественные клубы лишь позорились в еврокубках.

Ранее сообщалось, что российский комментатор открыто выступил против войны.