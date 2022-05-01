"рф находится под жестким излучением": российский комментатор открыто выступил против войны с Украиной

Россиянину пришлось уехать из страны, чтобы сказать эти слова

Российский комментатор Александр Шмурнов рассказал, что причиной его ухода с "Матч ТВ" стало полномасштабное вторжение рф в Украину.

Соответствующее интервью Шмурнова доступно на vot-tak.tv.

Шмурнов считает, что россияне находятся под сильнейшим влиянием пропаганды.

"Люди не столько сходят с ума, сколько находятся под действием сильных излучателей, как в "Обитаемом острове" братьев Стругацких. Книжка о том, во что может вылиться пропаганда. У меня ощущение, что наша страна находится под жестким излучением, и это очень печально", — считает Шмурнов.

Комментатор добавил, что у него есть родственники в Украине, которые были вынуждены идти воевать или бежать на Запад.

"Мы всегда должны говорить "Нет!" вообще любой войне. Но отдельно взятые боевые действия – это страшно, когда они у границ твоей семьи. Я против конкретно этой войны, потому что она затронула мою семью", — заявил Шмурнов.

Кроме того, Александра не удивляет позиция российских футболистов, которые не комментируют ситуацию в Украине. Он считает, что футболисты просто запуганы.

"Просто все боятся. В России создана система, которая всех без исключения держит в страхе", — отметил Шмурнов.

Добавим, что Шмурнов стал единственным сотрудником "Матч ТВ", который открыто высказался против войны, развязанной владимиром путиным. Сейчас спортивный журналист находится в Южной Америке.

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