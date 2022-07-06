"Скоро запретят россиянам ходить в туалет": в рф пожаловались на санкции Запада

Санкции бьют рф и в спорте

В россии на фоне полномасштабного вторжения в Украину, которое длится уже 133 дня, рассказали о беспрецедентном давлении Запада.

Соответствующий комментарий бывшего тренера сборной рф по хоккею Владимира Плющева доступен на ТАСС.

По словам Плющева, Запад давит на россию экономическими, гуманитарными, военными и спортивными санкциями. Владимир считает, что это давление закончится, когда завершится "спецоперация" в Украине, либо к осени, когда Европа начнет топить дровами. Кроме того, экс-тренер сборной рф заявил, что после дисквалификации гимнаста Ивана Куляка за букву Z, россиянам вскоре могут запретят ходить в туалет.

"Все направили против нас, по всем вопросам – экономическим, гуманитарным, военным, спортивным. А вы думали, для нас здесь сделают исключение? Я думаю, все это дело будет отменено, когда закончится "спецоперация", а, возможно, немного раньше – ближе к осени. Когда дровами начнут отапливать Европу, тогда будут задумываться, они понимают только разговор с позиции силы.

Зачем подавать в Спортивный арбитражный суд? Чтобы выслушать какой-то невнятный ответ? Уже неоднократно это доказывалось, что это бесполезно, придумывали допинги, которых нет. Пытаться надо тогда, когда ты уверен в своих силах, когда уверен, что тебя услышат.

Сейчас вот нашему гимнасту [Ивану Куляку] запретили выступать на наших же соревнованиях, то есть до такой ручки все дошло – российский спортсмен не может выступать на российских стартах лишь из-за наличия символа Z на майке, так скоро будут в туалет запрещать ходить", – сказал Плющев.

Ранее сообщалось, что сборную россии отстранили от ЧМ-2023 по хоккею. рф также проиграла апелляцию в этом деле.