Санкції проти росії: Угорщина розкрила неприємні деталі сьомого пакету

Газового ембарго чекати не варто

Сьомий санкційний пакет Євросоюзу проти росії, який нещодавно анонсувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, не включатиме ембарго на поставки газу. Він також не вводитиме обмежень на діяльність "газпромбанку", через які йдуть розрахунки за цей ресурс.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає "РБК-Україна". При цьому угорський дипломат прямо вказав, що саме Будапешт заблокував би обмеження проти "газпромбанку". Сійярто також пояснив, що фінустанова не згадується у сьомому пакеті, саме тому, що в ньому не передбачено обмежень на транспортування російських енергоносіїв.

Міністр пояснив, що у новому пакеті будуть переважно роз’яснення існуючих правил. Він також підтвердив слова фон дер Ляєн, що він запровадить ембарго на російське золото, додаткові обмеження на державні закупівлі та прийом депозитів. Окрім того, список підсанкційних приватних осіб розширять на 48 позицій, а юридичних – на 9. Йдеться про одного з російських віце-прем’єрів, кількох чиновників і "сбербанк".

Як раніше повідомляв "Телеграф", наразі всі заяви щодо сьомого санкційного пакету ЄС є попередніми, адже основна робота над ним має початись восени цього року. До того Європа планує зосередитися на питаннях енергетичної безпеки напередодні зимового сезону і на тлі газового шантажу росії.