Санкции против россии: Венгрия раскрыла неприятные детали седьмого пакета

Газового эмбарго ждать не стоит

Седьмой санкционный пакет Евросоюза против россии, который недавно анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, не будет включать эмбарго на поставки газа. Он также не будет вводить ограничения на деятельность "газпромбанка", через который идут расчеты за этот ресурс.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает "РБК-Украина". При этом венгерский дипломат прямо указал, что именно Будапешт заблокировал бы ограничения против "газпромбанка". Сийярто также пояснил, что финучреждение не упоминается в седьмом пакете именно потому, что в нем не предусмотрены ограничения на транспортировку российских энергоносителей.

Министр пояснил, что в новом пакете будут в основном разъяснения существующих правил. Он также подтвердил слова фон дер Ляен, что он введет эмбарго на российское золото, дополнительные ограничения на государственные закупки и прием депозитов. Кроме того, список подсанкционных частных лиц расширят на 48 позиций, а юридических – на 9. Речь идет об одном из российских вице-премьеров, нескольких чиновниках и "сбербанке".

Как ранее сообщал "Телеграф", все заявления относительно седьмого санкционного пакета ЕС являются предварительными, ведь основная работа над ним должна начаться осенью этого года. До этого Европа планирует сосредоточиться на вопросах энергетической безопасности в преддверии зимнего сезона и на фоне газового шантажа россии.