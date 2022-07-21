Зеленський відповів авторам фейку про те, що він "у реанімації", і потролив путіна (відео)

Президент України записав ролик зі свого робочого кабінету на Банковій

Президент України Володимир Зеленський, якого хакери "відправили" до реанімації через фейкове повідомлення в ефірі однієї з музичних радіостанцій, відповів на цей вкид. Він записав відео зі свого робочого кабінету на вулиці Банковій у Києві.

Ролик був опублікований на офіційній Instagram-сторінці голови держави. Зняв він його самотужки на камеру смартфона і сказав: "Знаходжусь я в кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ніколи ще не відчував, і погана новина для вас всіх, хто запускає такі фейки: я не один, нас таких 40 мільйонів".

Зеленський також додав, що "при всій повазі до похилого віку, 44 – це не 70". Так президент України натякнув на немолодий вік свого опонента – російського диктатора володимира путіна. Той можливо святкуватиме сімдесятиріччя цієї осені. В мережі ходять уперті чутки про те, що це саме кремлівський дід мало не при смерті, а перелік діагнозів, які ставлять йому, вражає – від різних форм раку, до цілого букету психічних розладів.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський регулярно стає героєм російських фейків. Так у червні йому приписали знищення особових справ учених, які буцімто працювали у американських біолабораторіях, котрі марно намагається знайти на території України російська пропаганда. А ще у березні вкидачі фейків діяли більш грубо, публікуючи фальшиву заяву голови держави із закликом до українців скласти зброю. Тоді повідомлення вийшло у вигляді біжучого рядка на телебаченні.