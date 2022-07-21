Зеленский ответил авторам фейка о том, что он "в реанимации", и потроллил путина (видео)

Президент Украины записал ролик из своего рабочего кабинета на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский, которого хакеры "отправили" в реанимацию с помощью фейкового сообщения в эфире одной из музыкальных радиостанций, ответил на этот вброс. Он записал видео из своего рабочего кабинета на улице Банковой в Киеве.

Ролик был опубликован на официальной Instagram-странице главы государства. Снял он его на камеру смартфона и сказал: "Нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя никогда еще не чувствовал, и плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов" .

Зеленский также добавил, что "при всем уважении к пожилому возрасту, 44 – это не 70". Так президент Украины намекнул на немолодой возраст своего оппонента – российского диктатора владимира путина. Тот, возможно, будет праздновать семидесятилетие этой осенью. В сети ходят упорные слухи о том, что это именно кремлевский дед чуть ли не при смерти, а перечень диагнозов, которые ставят ему, поражает – от разных форм рака, до целого букета психических расстройств.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский регулярно становится героем российских фейков. Так в июне ему приписали уничтожение личных дел ученых, якобы работавших в американских биолабораториях, которые тщетно пытаюется найти на территории Украины российская пропаганда. А еще в марте вбрасыватели фейков действовали более грубо, публикуя фальшивое заявление главы государства с призывом к украинцам сложить оружие. Тогда сообщение вышло в виде бегущей строки на телевидении.