"Огидно!": на дівчину з розбомбленого пологового у Маріуполі накинулися через допомогу від окупантів

Жінка, вочевидь, зовсім забула, скільки біди росіяни принесли українським землям

Породілля з сумнозвісного пологового будинку в тимчасово окупованому Маріуполі, котрий російські окупанти розбомбили ще на початку березня, Маріанна Вишемирська, повернулася в Маріуполь. Жінка стала відомою завдяки фото, зробленим після бомбардування цієї будівлі, а нещодавно колишня модель опублікувала в соцмережах фотографії, які підтверджують отримання нею допомоги від загарбників, що викликало бурхливе невдоволення серед користувачів.

У Телеграм-каналі блогерки Маріанни з'явилося свіже фото, зроблене на тлі зруйнованого пологового будинку. У публікації жінка відзначає, що нарешті їй вдалося потрапити до Маріуполя, аби забрати деякі вцілілі речі та подивитися на власні очі, в якому стані зараз знаходиться місто.

"Звичайно ж, я побувала у 3-му пологовому будинку (у тих самих локаціях, де мене сфотографував журналіст Associated Press), а також з'їздила до 17-го мікрорайону (до лікарні, де в мене приймали пологи)", — йдеться в тексті публікації.

Вишемирська на руїнах пологового у Міруполі

Крім того, на сторінці "Інстаграм" Вишемирської був опублікований відеоогляд боксу для новонароджених. Судячи з напису на коробці, отриманий він був від окупантів — "Фонд допомоги дітям Донбасу". У підписі під відео блогерка відзначає, що містить він абсолютно все, що може знадобитися новонародженому.

У мережі новий "спливом" Вишемирської в українському сегменті незадоволені. Зокрема блогер і український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц) у своєму Телеграм-каналі відзначив, що після коментарів жінки, які вона надавала російським пропагандистам, її риторика помітно змінилася.

"Тут блохєрша Марианна Вишемирская випірнула в український сегмент! Пам'ятаєте таку? Але от риторика вже змінилася після її спічу для рашн-пропаганден і фейк щодо позицій ЗСУ в родильному домі і не тільки. Вона не зупиняється і вже почала активну діяльність. Діяльність саме в українському сегменті і для української аудиторії. Авжеж їй в коментарях частина написала гарно, але є велика кількість які вже їй в коментах мімімішки кидає. Це просто повний шок і треш в умовах сьогодення", — написав він.

У коментарях під публікацією Вишемирської користувачі розділилися на два фронти. Дехто звинувачує росію у бомбардуванні мирних українським міст, зокрема Маріуполя та кривавих злочинах проти мирного населення, а саму авторку допису називають "продажною". Водночас є й такі, хто стає на бік блогерки – за коментарями видно, що це прихильники "руского міра" та російської окупації українських територій.

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в росії відкрито визнали, що спеціально розбомбили пологовий будинок у Маріуполі, після чого вигадали безглузде виправдання своїм діям.