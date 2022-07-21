"Омерзительно!": на девушку из разбомбленного роддома в Мариуполе набросились из-за помощи от оккупантов

Женщина, очевидно, совсем забыла, сколько беды россияне принесли украинским землям

Роженица из печально известного роддома во временно оккупированном Мариуполе, который российские оккупанты разбомбили еще в начале марта, Марианна Вышемирская, вернулась в Мариуполь. Женщина стала известна благодаря фото, сделанным после бомбардировки этого здания, а недавно бывшая модель опубликовала в соцсетях фотографии, подтверждающие получение ею помощи от захватчиков, что вызвало бурное недовольство среди пользователей.

В Телеграмм-канале блогера Марианны появилось свежее фото, сделанное на фоне разрушенного роддома. В публикации женщина отмечает, что наконец-то ей удалось попасть в Мариуполь, чтобы забрать некоторые уцелевшие вещи и посмотреть своими глазами, в каком состоянии сейчас находится город.

"Конечно же, я побывала в 3-м роддоме (в тех же локациях, где меня сфотографировал журналист Associated Press), а также съездила в 17-й микрорайон (в больницу, где у меня принимали роды)", — говорится в тексте публикации.

Вышемирская на развалинах роддома в Мируполе

Кроме того, на странице "Инстаграмм" Вышемирской был опубликован видеообзор бокса для новорожденных. Судя по надписи на коробке, получен он был от оккупантов — "Фонд помощи детям Донбасса". В подписи под видео блогерша отмечает, что содержит эта коробка абсолютно все, что может понадобиться новорожденному.

В сети новым "всплывом" Вышемирской в украинском сегменте недовольны. В частности, блогер и украинский военнослужащий Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Телеграмм-канале отметил, что после комментариев женщины, которые она предоставляла российским пропагандистам, ее риторика заметно изменилась.

"Здесь блохерша Марианна Вышемирская вынырнула в украинский сегмент! Помните такую? Но вот риторика уже изменилась после ее спича для рашн-пропаганден и фейк по отношению к позициям ВСУ в родильном доме и не только. Она не останавливается и уже начала активную деятельность. Деятельность как раз в украинском сегменте и для украинской аудитории. Да ей в комментариях часть написала хорошо, но есть большое количество которые уже ей в комментах мимимишки бросает. Это просто полный шок и трэш в условиях настоящего", — написал он.

В комментариях под публикацией Вышемирской пользователи разделились на два фронта. Некоторые обвиняют россию в бомбардировке мирных украинских городов, в частности Мариуполя и кровавых преступлениях против мирного населения, а саму автора называют "продажной". В то же время, есть и такие, кто становится на сторону блогерши — по комментариям видно, что это сторонники "русского мира" и российской оккупации украинских территорий.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии открыто признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе, после чего придумали бессмысленное оправдание своим действиям.