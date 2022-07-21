За завданням кремля? лукашенко розповів, чому Україні "дуже потрібні" переговори з рф
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Білоруський голова впевнений, що це Київ має давати якісь гарантії Москві
Невизнаний міжнародною спільнотою білоруський президент та поплічник російського диктатора олександр лукашенко раптово почав закликати Україну сісти за стіл переговорів з країною-агресором росією, яка пішла на нашу країну війною.
"Поради" білоруського лідера поширив Telegram-канал "Пул Первого", зазначивши, що про це лукашенко говорив під час інтерв'ю "Франс Прес".
Так, голова РБ впевнений, що війну в Україні можна закінчити на умовах, які будуть "більш прийнятними" для нашої країни. Для цього, на його думку, треба домовлятися з країною-агресором.
"Сісти за стіл переговорів і погодитися, що вони не загрожуватимуть ніколи росії й не матимуть на території України ту зброю, яка загрожуватиме росії. А денацифікація – це філософія. Головне — це безпека рф", — заявив він.
Також лукашенко додав, що це нібито Київ разом з НАТО та США має дати росії гарантії, що з території України ніколи не буде загрози рф. І тільки у такому випадку, вважає поплічник путіна, Москва дасть гарантії Україні.
Як повідомляв "Телеграф", самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко останнім часом робить чимало натяків на те, що його країна от-от вступить у війну проти України. При цьому, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, наступ РБ може початись зовсім в іншому напрямку.