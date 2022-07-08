"За базар мають відповісти": Піонтковський розповів, чи втягне путін лукашенка у війну

Ймовірний наступ з Білорусі може бути не на Україну, а в бік Калінінградської області

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко останнім часом робить чимало натяків на те, що його країна от-от вступить у війну проти України, але наступ може початись зовсім в іншому напрямку. Російський диктатор путін, який намагається з усіх сил дотиснути лукашенка, може використати його для наступу в бік Литви — повноправного члена НАТО.

Таке припущення зробив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв’ю виданню "НВ". Для цього він вбачає декілька підстав. Насамперед, сильне небажання білоруських військових вторгатись в Україну – за його даними, ідею не підтримують до 85% особового складу збройних сил країни. "Він (лукашенко, — ред.) же не розуміє, хто його першим уб'є — путін за те, що він відмовляється воювати з Україною, чи власні військовослужбовці, коли він відправить їх", — сказав Піонтковський. Він також нагадав, що лукашенкові уже майже 30 років вдається не стати остаточно маріонеткою кремля. Спочатку він умудрявся уникати цього при адміністрації Бориса Єльцина, тепер він ось уже майже 22 роки вистрибує з-під повного контролю путіна.

Разом з тим, росії треба якось "відповісти за базар" в частині погроз Литві, яка перекрила транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області. Варіантом такої відповіді може стати військовий прорив з білоруської території до російського ексклаву через Сувальський коридор. "Ось це гідна ціль для головнокомандувача. Я впевнений, що це перша думка, яка спала на думку путіну: треба пробити коридор, з лукашенком треба домовитися", — заявив політолог. І припустив, що відчайдушне становище путіна, якого всі воєначальники відмовляють від намірів напасти на НАТО, може все ж вилитись у спробу наступу на Литву з Білорусі.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у путіна уже погрожували Вільнюсу відкритою війною за блокаду Калінінграда.