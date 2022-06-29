Блокада Литвою Калінінграду: у путіна вперше відкрито заговорили про війну

Російський сенатор виступив з прямими погрозами на адресу країни НАТО

Запроваджена Литвою блокада Калінінградської області може призвести до війни з росією. Про це заявив перший заступник голови комітету російської Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

"Ми повинні захищати свою територію", — цитує Джабарова "Комерсант". Сенатор також заявив, що, якщо у москві побачать загрозу своїй безпеці, підуть на "крайні заходи" і її "ніщо не зупинить". При цьому він послався на 4 статтю конституції рф, яка проголошує державний суверенітет на всій території країни.

Джабаров також закликав НАТО, членом якого є Литва, "замислитись" про імовірні наслідки нинішньої блокади. Напередодні, висловлюючи аналогічну погрозу, російський сенатор також згадував Польщу, як ще одну ймовірну ціль атаки.

Нагадаємо, Литва за погодженням з Єврокомісією перекрила транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області, яка є ексклавом росії на території євросоюзу. МЗС росії у відповідь пригрозило заходами, які зачеплять кожного литовця. Згідно з 5 статтею Стату НАТО, напад на Литву буде вважатись атакою на весь Альянс і союзники будуть зобов'язані відповісти на цей акт агресії. Литва входить до НАТО з березня 2003 року.