Блокада Литвой Калининграда: у путина впервые открыто заговорили о войне

Российский сенатор выступил с прямыми угрозами в адрес страны НАТО

Введенная Литвой блокада Калининградской области может привести к войне с россией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета российского Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы должны защищать свою территорию", — цитирует Джабарова "Коммерсант". Сенатор также заявил, что если в москве увидят угрозу своей безопасности, пойдут на "крайние меры" и ее "ничто не остановит". При этом он сослался на 4 статью конституции рф, которая провозглашает государственный суверенитет на всей территории страны.

Джабаров также призвал НАТО, членом которого является Литва, "задуматься" о возможных последствиях нынешней блокады. Накануне, выражая аналогичную угрозу, российский сенатор также упоминал Польшу как еще одну вероятную цель атаки.

Напомним, Литва по согласованию с Еврокомиссией перекрыла транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область, являющуюся эксклавом россии на территории евросоюза. МИД россии в ответ пригрозил мерами, которые коснутся каждого литовца. Согласно 5 статье Устава НАТО, нападение на Литву будет считаться атакой на весь Альянс и союзники будут обязаны ответить на этот акт агрессии. Литва входит в НАТО с марта 2003 года.