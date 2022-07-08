"За базар должны ответить": Пионтковский рассказал, втянет ли путин лукашенко в войну

Вероятное наступление из Беларуси может быть не на Украину, а в сторону Калининградской области

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко в последнее время делает немало намеков на то, что его страна вот-вот вступит в войну против Украины, но наступление может начаться совсем в другом направлении. Российский диктатор путин, пытающийся изо всех сил дожать лукашенко, может использовать его для наступления в сторону Литвы — полноправного члена НАТО.

Такое предположение сделал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "НВ". Для этого он усматривает несколько оснований. В первую очередь, сильное нежелание белорусских военных вторгаться в Украину – по его данным, идею не поддерживают до 85% личного состава вооруженных сил страны. "Он (лукашенко, — ред.) же не понимает, кто его первым убьет — путина за то, что он отказывается воевать с Украиной, или собственные военнослужащие, когда он отправит их", — сказал Пионтковский. Он также напомнил, что лукашенко уже почти 30 лет удается не стать окончательно марионеткой кремля. Сначала он умудрялся избегать этого при администрации Бориса Ельцина, теперь он уже почти 22 года выпрыгивает из-под полного контроля путина.

Вместе с тем, россии нужно как-то "ответить за базар" в части угроз Литве, перекрывшей транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Вариантом такого ответа может стать военный прорыв с белорусской территории в российский эксклав через Сувальский коридор. "Вот это достойная цель для главнокомандующего. Я уверен, что это первое мнение, которое пришло в голову путину: надо пробить коридор, с лукашенко нужно договориться", — заявил политолог. И предположил, что отчаянное положение путина, которого все военачальники отказывают от намерений напасть на НАТО, может все же вылиться в попытку наступления на Литву из Беларуси.

Как ранее сообщал "Телеграф", у путина уже угрожали Вильнюсу открытой войной за блокаду Калининграда.