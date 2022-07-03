лукашенко выступил с громким заявлением насчет "спецоперации в Украине"

Сворачивать поддержку открытой агрессии против Украины Беларусь, судя по всему, не планирует

Беларусь поддерживает кровавого диктатора владимира путина с первого дня полномасштабного вторжения россии в Украину, и будет поддерживает дальше.

Такое заявление на мероприятиях по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля сделал самопровозглашенный президент РБ александр Лукашенко.

"Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна поддерживаем россию в ее борьбе против нацизма. Мы поддерживали и будем поддерживать россию, и эти требования смешны, грустны и печальны. россия — самое близкое к нам государство в мире, и наша трагедия, беларусов, только в том, что сегодня столкнулись два братских народа, россияне и украинцы", — заявил лукашенко.

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Он также заметил, что россия и Беларусь уже долгие годы сближались, на фоне чего ему непонятны претензии касательно их поддержки друг друга: "Те, кто нас упрекает, разве не знал, что мы строим с россией единое мощное Союзное государство где в союзе два независимых народа? И создана единая группировка вооруженных сил россии и Беларуси? Вы же все это знали, так почему же нас сегодня упрекаете?".

"Мы были и будем вместе с братской россией. Наше участие в "спецоперации" мною определено в первый день начала этой "операции", когда я сказал: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку со стороны НАТО-вских войск", — подытожил пособник путина.

Как известно, в частности именно со стороны Беларуси полетели российские ракеты и вышли военные рф 24 февраля 2022 года.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинский офицер оценил риски полноценного вступления Беларуси в войну против Украины.