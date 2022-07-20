Будуть ще HIMARS, і не тільки: оголошено про нову військову допомогу Україні

Україна отримає від союзників додаткову зброю

Литва має намір передати Україні додаткові бронетранспортери та боєприпаси, а США обіцяють передати разом із союзниками додаткові HIMARS.

Як повідомляє пресслужба Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін перед засіданням Координаційної групи з питань оборони України зазначив, що США та союзники мають намір передати Україні 20 одиниць реактивних систем залпового вогню, з яких 12 уже було поставлено. Наголошується, що йдеться про установки, здатні завдавати ударів на відстані 80 кілометрів.

Водночас як повідомляється на сайті Міноборони Литви, вона незабаром направить до України нову партію бронетранспортерів М113 та командно-штабних машин М577, також країна має намір передати додаткові боєприпаси.

Глава відомства Арвідас Анушаускас зазначив, що різні країни світу вже передали достатню кількість бойових машин цього типу, щоб вони встигли стати значною частиною ЗСУ.

Крім того, він додав, що Литва також пропонує направити своїх інструкторів до Великобританії, де навчаються українські військові.

Зазначається, що наразі військова підтримка України Литвою становить 123 мільйони доларів, до яких входять ПЗРК Stinger, 120-мм міномети, стрілецька та протитанкова зброя, бронетранспортери, вантажівки, позашляховики, дрони та інше обладнання та спорядження.

Читайте також: Категорія Україна Ситуація вже змінилась: експерт розповів, як могутня зброя ЗСУ вплинула на війну В Україні розраховують, що в рамках "Рамштайну" для Києва ухвалять розширення поставок зброї для протистояння агресору

Як повідомлялося раніше, США пообіцяли передати Україні 4 додаткові установки HIMARS, а нещодавно в Україну прибули також і потужніші установки M270 MLRS.