Будут еще HIMARS, и не только: объявлено о новой военной помощи Украине

Украина получит от союзников дополнительное оружие

Литва намерена передать Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы, а США обещают передать вместе с союзниками дополнительные HIMARS.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием Координационной группы по вопросам обороны Украины отметил, что США и союзники намерены передать Украине 20 единиц реактивных систем залпового огня, из которых 12 уже были поставлены. Отмечается, что речь идет об установках, способных наносить удары на расстоянии в 80 километров.

Вместе с тем, как сообщается на сайте Минобороны Литвы, она в скором времени направит в Украину новую партию бронетранспортеров М113 и командно-штабных машин М577, также страна намерена передать дополнительные боеприпасы.

Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что разные страны мира уже передали достаточное количество боевых машин этого типа, чтобы они успели стать веской частью ВСУ.

Кроме того, он добавил, что Литва также предлагает направить своих инструкторов в Великобританию, где проходят обучение украинские военные.

Отмечается, что в настоящее время военная поддержка Украины Литвой составляет 123 миллиона долларов, в которые входят ПЗРК Stinger, 120-мм минометы, стрелковое и противотанковое оружие, бронетранспортеры, грузовики, внедорожники, дроны и другое оборудование и снаряжение.

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Как сообщалось ранее, США пообещали передать Украине 4 дополнительные установки HIMARS, а недавно в Украину прибыли также и более мощные установки M270 MLRS.