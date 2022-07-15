Еще лучше чем HIMARS: в Украину прибыло новое мощное оружие

Мощное оружие уже в Украине

В пятницу, 15 июля, на 142-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что в Украину прибыли первые ракетные системы залпового огня M270.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил партнеров за поддержку, а также припугнул оккупантов.

"Прибыли первые системы РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", — написал Резников.

Справка: MLRS M270 — американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. По сути, М270 — это то же самое, что и HIMARS, но с удвоенной боевой мощью. У М270 12 ракет в обойме, а у HIMARS — 6. Кроме того, M270 находится на гусеничной платформе, а HIMARS — на колесной.

Напомним, как только в Украине на фронтах заработали несколько HIMARS у оккупантов вдруг начали один за другим взрываться военные объекты в тылу. В Новой Каховке взлетел на воздух склад боеприпасов захватчиков, также подобный объект был уничтожен в оккупированном Луганске. За последние две недели американские РСЗО отлично показали себя в уничтожении российской логистики, фактически остановив наступление оккупантов.