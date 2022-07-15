Война — день 142: тяжелые бои на Донбассе, ракетный терроризм россии

Оперативно о главном за 15 июля

Россияне на протяжении 142 дней ведут полномасштабное наступление на Украину. Оккупанты, не считаясь с потерями, штурмуют позиции украинских защитников на Донбассе. На одном из направлений враг имел частичный успех. Отметим, захватчики усилили ракетный террор, обстреляв Николаев и Винницу. В Виннице россияне убили больше 20 людей, а затем цинично соврали, что "попали в военный объект". Президент Украины Владимир Зеленский призвал цивилизованный мир признать россию государством-террористом.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 15 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальный трибунал по расследованию российских преступлений в Украине должен быть создан как можно быстрее.

С главными новостями за 12 июля можно ознакомиться в материале за вторник: "Война — день 139: ВСУ уничтожают склады российских войск на оккупированных территориях".

Важная информация за 13 июля доступна в сводке за среду: "Война — день 140: переговоры с россией в Стамбуле, "хлопки" на складах оккупантов".

Что произошло 14 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за четверг: "Война — день 141: ВСУ точечными ударами кошмарит тылы оккупантов, на Донбассе все так же горячо".