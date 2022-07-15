Боевики "ДНР" заявили о смерти пленного гражданина Великобритании

О смерти иностранца сообщили "СМИ" боевиков

Пока двое британцев и марокканец, приговоренные в "ДНР" к смертной казни, ждут решения своей судьбы, боевики квазиреспублики сообщили о смерти в плену еще одного иностранца. По данным так называемых "СМИ", речь идет о британце Поле Джонсоне Энтони Доминике Ури. Он якобы умер "от болезней и стресса".

Информацию обнародовала Дарья Морозова, называющая себя уполномоченной по правам человека террористической группировки, которой является власть "ДНР". По ее словам, Ури задержали в апреле, когда он пытался прорваться через блокпост боевиков. Британца вроде бы пытались обменять, но ответа от Лондона не получили. Морозова также рассказала, что родная страна не передала своему подданному через Красный крест нужное ему лекарство. "Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он умер", – заявила псевдоомбудсменка.

Об Ури утверждают, что он якобы занимался рекрутингом и обучением в ВСУ и руководил боевыми операциями. До того как приехать в Украину он, по словам боевиков, воевал в Афганистане, Ираке и Ливии. По образованию был профессиональным военным. При этом он якобы имел сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и поражение дыхательной системы. Как с таким слабым здоровьем он оказался в армии, в "ДНР" не придумали. Найти об этом человеке какую-то информацию, более давнюю, чем за сегодня, в интернете не удалось.

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Как сообщал "Телеграф", бывшая плененная оккупантского СИЗО в Донецке, Юлия "Тайра" Паевская после освобождения рассказала, что ее в плену склоняли к суициду. Пугали тем, что жить она все равно не будет, а так хоть прекратит свои страдания сама.