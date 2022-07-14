Оккупантам удалось прорвать оборону, идут бои (карта и видео)
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Активнее всего враг на востоке и юго-востоке
Российские оккупанты не прекращают атаковать на востоке и обстреливать на юге Украины. Так, держат нашу страну под прицелом ракет с Черного моря. Для обстрелов на южном фронте использует как реактивную и ствольную артиллерию, так и танки.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, врага удалось отбить на нескольких направлениях, но есть точки, где бои еще продолжается или украинским военным пришлось отступить. Враг продолжает поливать огнем как позиции военных, так и населенные пункты.
На Славянском направлении враг отступил после штурма в сторону Курульки. Под обстрелом были окрестности Барвенково, Дибровного, Курульки, Подоловки, Чеполя, Краснополья, Богородичного.
На Краматорском направлении враг обстрелял окрестности Краматорска, Северска, Григоровки, Закитного, Серебрянки, Спорного. Возле Маяков нанес удар с авиации. Под основной атакой — Верхнекаменское — идет бой, населенный пункт обстреливают из доступного врагу оружия. Населенный пункт находится под ударом, поскольку расположен на запад от захваченного рф Лисичанска.
На Бахмутском направлении враг активно обстреливает населенные пункты как на север, так и на юг от Бахмута — под огнем Соледар, Берестовое, окрестности Углегорской ТЭС и не только. Оккупанты штурмовали в сторону Кодемы и Вершины, но безуспешно.
В южной части Донецкой области и на Запорожском направлении зафиксированы массовые обстрелы, но активные боевых действий не отмечено. Возле Авдеевки и Каменки нанесли авиаудары, в сторону Каменки росвойска провели атаку, частично успешную.
Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты утром обстреляли Николаев. Также на востоке они совершили странный поступок — согласно свежим картам боевых действий они разрушили мосты на Славянск со стороны своей атаки — исследователи предположили мотивы такого шага.