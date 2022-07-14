Укр

Оккупантам удалось прорвать оборону, идут бои (карта и видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинский танк
Украинский танк

Активнее всего враг на востоке и юго-востоке

Российские оккупанты не прекращают атаковать на востоке и обстреливать на юге Украины. Так, держат нашу страну под прицелом ракет с Черного моря. Для обстрелов на южном фронте использует как реактивную и ствольную артиллерию, так и танки.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, врага удалось отбить на нескольких направлениях, но есть точки, где бои еще продолжается или украинским военным пришлось отступить. Враг продолжает поливать огнем как позиции военных, так и населенные пункты.

На Славянском направлении враг отступил после штурма в сторону Курульки. Под обстрелом были окрестности Барвенково, Дибровного, Курульки, Подоловки, Чеполя, Краснополья, Богородичного.

Карта атак на Славянском направлении
Атаки на Славянском направлении / Карта - deepstatemap

На Краматорском направлении враг обстрелял окрестности Краматорска, Северска, Григоровки, Закитного, Серебрянки, Спорного. Возле Маяков нанес удар с авиации. Под основной атакой — Верхнекаменское — идет бой, населенный пункт обстреливают из доступного врагу оружия. Населенный пункт находится под ударом, поскольку расположен на запад от захваченного рф Лисичанска.

Карта атак на Краматорском направлении
Карта атак на Краматорском направлении / Карта - deepstatemap

На Бахмутском направлении враг активно обстреливает населенные пункты как на север, так и на юг от Бахмута — под огнем Соледар, Берестовое, окрестности Углегорской ТЭС и не только. Оккупанты штурмовали в сторону Кодемы и Вершины, но безуспешно.

В южной части Донецкой области и на Запорожском направлении зафиксированы массовые обстрелы, но активные боевых действий не отмечено. Возле Авдеевки и Каменки нанесли авиаудары, в сторону Каменки росвойска провели атаку, частично успешную.

Каменка возле Авдеевки карта
Атака на Каменку на Авдеевском направлении / Карта - deepstatemap

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты утром обстреляли Николаев. Также на востоке они совершили странный поступок — согласно свежим картам боевых действий они разрушили мосты на Славянск со стороны своей атаки — исследователи предположили мотивы такого шага.

Теги:
#Война #Генштаб #Авдеевка #ВСУ