Оккупантам удалось прорвать оборону, идут бои (карта и видео)

Активнее всего враг на востоке и юго-востоке

Российские оккупанты не прекращают атаковать на востоке и обстреливать на юге Украины. Так, держат нашу страну под прицелом ракет с Черного моря. Для обстрелов на южном фронте использует как реактивную и ствольную артиллерию, так и танки.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, врага удалось отбить на нескольких направлениях, но есть точки, где бои еще продолжается или украинским военным пришлось отступить. Враг продолжает поливать огнем как позиции военных, так и населенные пункты.

На Славянском направлении враг отступил после штурма в сторону Курульки. Под обстрелом были окрестности Барвенково, Дибровного, Курульки, Подоловки, Чеполя, Краснополья, Богородичного.

Атаки на Славянском направлении / Карта - deepstatemap

На Краматорском направлении враг обстрелял окрестности Краматорска, Северска, Григоровки, Закитного, Серебрянки, Спорного. Возле Маяков нанес удар с авиации. Под основной атакой — Верхнекаменское — идет бой, населенный пункт обстреливают из доступного врагу оружия. Населенный пункт находится под ударом, поскольку расположен на запад от захваченного рф Лисичанска.

Карта атак на Краматорском направлении / Карта - deepstatemap

На Бахмутском направлении враг активно обстреливает населенные пункты как на север, так и на юг от Бахмута — под огнем Соледар, Берестовое, окрестности Углегорской ТЭС и не только. Оккупанты штурмовали в сторону Кодемы и Вершины, но безуспешно.

В южной части Донецкой области и на Запорожском направлении зафиксированы массовые обстрелы, но активные боевых действий не отмечено. Возле Авдеевки и Каменки нанесли авиаудары, в сторону Каменки росвойска провели атаку, частично успешную.

Атака на Каменку на Авдеевском направлении / Карта - deepstatemap

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты утром обстреляли Николаев. Также на востоке они совершили странный поступок — согласно свежим картам боевых действий они разрушили мосты на Славянск со стороны своей атаки — исследователи предположили мотивы такого шага.