В Николаеве прогремела серия взрывов: над городом черный дым, есть прилеты (фото, видео)

Первый взрыв прозвучал за несколько минут до объявления воздушной тревоги

Утро четверга, 14 июля, началось в Николаеве с череды мощных взрывов. Предварительно сообщается о нескольких возможных местах прилетов, в городе видно сразу несколько очагов задымления. Взрывная волна также повредила несколько зданий, выбив десятки окон.

Первые зацензуренные фото и видео в сети выложили Telegram-канал "Новости Николаев" и местное издание "Новости N". Чуть позже, уже после отбоя сигнала тревоги, мэр города Александр Сенкевич подтвердил факт атаки россиян — повреждено несколько объектов мирной инфраструктуры.

Стоит отметить, что первый взрыв в Николаеве раздался за пять минут до объявления о воздушной тревоге. Спустя какое-то время город сотрясся еще от нескольких ракет, вероятней всего выпущенных из территории временно оккупированной Херсонщины.

"Рашисты опять попали в ряд гражданских объектов в Николаеве, — написал в своем Telegram Сенкевич. — На местах уже работают спасатели и аварийные бригады".

Информация о пострадавших и возможных погибших пока уточняется, пока нет даже предварительных цифр. Однако последствия, судя по реакции местных ресурсов, могут быть весьма серьезными. Также есть предположение, что одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом.