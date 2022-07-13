Россияне ударили по Краматорску и Константиновке: есть "прилеты" (фото, видео)

Взрывы разбудили многих местных жителей на рассвете

Ранним утром среды, 13 июля, российские оккупанты ударили ракетами по мирным городам Донецкой области. Под огонь попала инфраструктура Краматорска и Константиновки. Над обеими населенными пунктами сейчас поднимается дым, в Константиновке сообщают о разрушении одной из местных школ.

Фото и видео, а также подробности происшествия разместили в Telegram-канале "Я люблю Краматорск". Атака произошла после четырех часов утра, из-за чего многие местные жители проснулись в состоянии паники.

Согласно свидетельствам очевидцев, сначала было слышно два громких взрыва, затем вскоре прозвучал еще один, чуть слабее. Предполагается, что частично по целям отработали средства ПВО, однако это не смогло защитить инфраструктуру городов полностью.

Куда именно был прилет в Краматорске, не сообщается. Однако столб дыма, поднимающийся в небо, весьма заметный.

В Константиновке же от российской ракеты пострадала одна из местных школ. На фото хорошо видно, что удар снаряда нанес значительные повреждения всем этажам здания.

Информации о пострадавших или жертвах из-за российской атаки пока нет. Официальных комментариев от местной власти также не было.

Краматорск и Константиновка на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой населенный пункт на Донбассе россияне определили как важную цель, однако пока терпят поражения, пытаясь атаковать в его направлении.

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