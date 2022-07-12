Месть за Каховку? Враг ударил ракетами по больницам и жилым домам Николаева

Ракетный обстрел был массованным — ракеты "накрыли" не один объект мирной инфраструктуры

После "салюта" российской военной техники в ночное небо Новой Каховки лишь делом времени было ожидание огневого ответа со стороны противника. И он пришелся утром 12 июля на Николаевщину — удар на себе ощутили непосредственно Николаев, а также несколько населенных пунктов области.

Информация поступила от руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима. Как рассказал чиновник в своем Telegram-канале, россияне даже не пытались промахиваться — прицельно били по мирной инфраструктуре, среди которой оказались в том числе и два медзаведения.

Для атаки использовались ракеты, запускаемые с РСЗО "Торнадо-С", а также кассетные боеприпасы. Однако известно, что российские снаряды разрушили несколько жилых многоэтажных домов, частично задели два медицинских учреждения, а также нанесли значительные повреждения школе в одном из районов Николаева.

Согласно наиболее свежей информации, минимум 12 человек получили ранения различной тяжести. О погибших, к счастью, не сообщаетися.

Также утренние прилеты пришлись на Широковскую общину Баштанского района и несколько населенных пунктов в Первомайском и Вознесенском районах области. В смт Первомайское сообщается о "прилете" в частное сельскохозяйственное предприятие, в результате чего уничтожено немало специальной техники, и жилой дом.

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Информация о пострадавших и вероятных жертвах в Николаевской области еще уточняется.

Стоит отметить, что Николаев едва ли не каждый день находится под значительной угрозой обстрелов — из-за соседства с временно оккупированной Херсонщиной, откуда россияне постоянно выпускают свои ракеты. Во время одной из последних атак в городе было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания.

Нынешний же удар связан с попыткой россиян отомстить за эффектно взорванный склад боеприпасов в Новой Каховке. Прицельная атака ВСУ лишила оккупантов множества военной техники, также им пришлось признать наличие жертв.