россия совершила непонятный шаг под Славянском: свежие карты боев в Украине

Оккупанты нацелились на железные дороги

Вражеская артиллерия и авиация продолжает обстреливать Северск и окрестности западнее Донецка. Оккупантов также интересуют украинские пути сообщения — они наносят удары по железной дороге на востоке. Под ракетными ударами рф также и города в тылу, утром 14 июля "прилетело" в Николаев.

Как отмечается в аналитике Института изучения войны, севернее Харькова, севернее Славянска и возле Бахмута россияне провели ряд наземных атак, но они были неудачными. Враг продолжает держать войска на Харьковском направлении.

На юге в приоритете у оккупантов также оборона после продолжающихся взрывов на складах боеприпасов. Они стянули дополнительное вооружение.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

рф продолжает обстрелы и удары с авиации, ударили по железнодорожному и автомобильному мосту Славянск-Лиман возле Райогородка, как минимум один из них разрушен. Исследователи отмечают, что по этим мостам войска рф могли наступать на Славянск с севера (и с западного и восточного векторов), но по какой-то причине отказались от такого наступления. Такой удар мог помешать украинским войскам в контратаке на Лиман, но это бы значило переход в оборону.

Северск

Наземных попыток наступать в этом районе не зафиксировали, город и окрестности под обстрелом и ударами авиации. Предполагаются два варианта развития события: либо атака на Северск, либо намерение обойти его с севера.

Бахмут

Атаки на Бахмут отразили с северо и юго-востока. Российскую разведгруппу заставили отойти под Покровское. Атака на железную дорогу продолжается, под ударом Райское возле полотна, соединяющего Краматорск, Часов Яр и Бахмут с центром страны. Также обстреляна жд станция Ступки на окраине Бахмута. Считается, что повреждение сети железных дорог используется для создания условий вероятного наступления на Славянск и Краматорск.

Западнее Донецка продолжаются обстрелы, но интенсивность незначительно снизилась.

Карта боев на востоке

Харьков

Атаки российских войск на Харьковском направлении захлебываются — в очередной раз они штурмовали Дементьевку. Обстрел города и населенных пунктов области продолжается.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Росвойска готовятся к обороне после ударов по складам боеприпасов и базам — укрепляли Антоновский мост к востоку от Херсона, его вероятно, попытаются защитить, чтобы сохранить доступ к западному берегу Днепра. В Мелитополе разместили тактические баллистические ракеты "Точка-У". Но атаки на склады и базы оккупантов не останавливаются. Россияне продолжают обстреливать населенные пункты в тылу и на линии разграничения.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" публиковал новые данные об операции по освобождению острова Змеиный и роли САУ "Богдана" в ней. Также сообщается о продолжении переговоров о получении еще более дальнобойных HIMARS. О том, что их могут передать Украине уже в новом пакете вооружений сообщалось ранее. Напомним — дальность стрельбы 300 км.