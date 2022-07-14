Оккупанты не ждали обстрелов: капитан ВСУ рассказал, как "Богдана" помогла освободить Змеиный

Оккупанты были шокированы тем, что ВСУ могут их достать ствольной артиллерией

В освобождении острова Змеиный от российских оккупантов большую роль сыграла артиллерийская установка "Богдана", возможности которой стали настоящей неожиданностью для захватчиков, считавших, что ВСУ не смогут там их достать ствольной артиллерией.

О подробностях освобождения острова рассказал волонтер, капитан ВСУ и один из разработчиков операции по его освобождению Мирослав Гай в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он напомнил, что после того, как украинский "Нептун" отправил на дно крейсер "Москва", россияне более не могли активно защищать флот от ударов с воздуха, а потому окопались на Змеином, развернув там мощные средства ПВО.

Пока россияне удерживали остров, они могли не только более агрессивно проводить морские операции, но и ставили под угрозу судоходство в Черном море, а потому возникла необходимость выбить их оттуда.

Гай говорит, что проблема возникла в том, что это было бы очень сложно сделать авиацией или ракетной артиллерией, поэтому и возникла идея использовать "Богдану", как единственное орудие, которое может поражать цели на расстоянии в 40 километров. При этом он отметил, что в мире не так уж и много САУ, которые способны "закинуть" снаряд на такое расстояние.

Он отметил, что операция была сложной, поскольку разворачивать "Богдану" пришлось на плавнях, по сути на болотах, где невозможно окопаться, а приходилось перемещать большое количество подразделений, в том числе и тайно по воде. При этом, по его словам, боекомплект доставлялся вручную, так как транспорт туда загнать не представлялось возможным.

Однако когда обстрелы начались, для россиян это было шоком, поскольку они точно не ждали прилетов артиллерийских снарядов, которые попросту невозможно перехватить или сбить.

После того как "Богдана" нанесла заметный ущерб ПВО оккупантам, в бой вступили и другие подразделения.

Кроме военного успеха, операция имела и информационно-политический успех, так как в российских соцсетях была воспринята, как личное поражение диктатора владимира путина.

На острове у россиян осталось много подбитой техники, которую они не могли эвакуировать, поэтому они решили перед окончательным уходом накрыть остров фосфорными бомбами, чтобы ничего не отдавать в руки ВСУ.

Гай отметил, что эта операция войдет в историю, а САУ "Богдана" и вовсе может после такой демонстрации стать одной из лучших в мире, хотя и остается экспериментальным оружием, чьих возможностей толком еще никто не знает.

Вся операция длилась около двух недель, хотя сами обстрелы длились около трех дней, большую часть времени заняла подготовка, которая проходила в тайных условиях с соблюдением всех мер предосторожности.

Саму установку после активной стрельбы пришлось отправить на ремонт, но в настоящее время она уже вернулась в строй.

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Как сообщалось ранее, о том, что россияне потеряли контроль над Змеиным стало известно еще в конце июня. А 4 июля появилась информация о том, что на остров вернули украинский флаг.