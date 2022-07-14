Окупанти не чекали на обстріл: капітан ЗСУ розповів, як "Богдана" допомогла звільнити Зміїний

Окупанти були шоковані тим, що ЗСУ можуть їх дістати ствольною артилерією

У визволенні острова Зміїний від російських окупантів велику роль відіграла артилерійська установка "Богдана", можливості якої стали справжньою несподіванкою для загарбників, які вважали, що ЗСУ не зможуть там їх дістати ствольною артилерією.

Про подробиці звільнення острова розповів волонтер, капітан ЗСУ та один із розробників операції щодо його звільнення Мирослав Гай в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він нагадав, що після того, як український "Нептун" відправив на дно крейсер "Москва", росіяни більше не могли активно захищати флот від ударів з повітря, а тому окопалися на Зміїному, розгорнувши там потужні засоби ППО.

Поки росіяни утримували острів, вони могли не лише агресивніше проводити морські операції, а й ставили під загрозу судноплавство у Чорному морі, а тому виникла потреба вибити їх звідти.

Гай каже, що проблема виникла в тому, що це було б дуже складно зробити авіацією чи ракетною артилерією, тому й виникла ідея використати "Богдану" як єдину зброю, яка може вражати цілі на відстані 40 кілометрів. При цьому він зазначив, що у світі не так і багато САУ, які здатні "закинути" снаряд на таку відстань.

Він зазначив, що операція була складною, оскільки розгортати "Богдану" довелося на плавнях, по суті, на болотах, де неможливо окопатися, а доводилося переміщати велику кількість підрозділів, у тому числі й таємно по воді. При цьому, за його словами, боєкомплект доставлявся вручну, оскільки транспорт туди загнати не могли.

Однак коли обстріли почалися, для росіян це було шоком, оскільки вони точно не чекали на прильоти артилерійських снарядів, які просто неможливо перехопити або збити.

Після того, як "Богдана" завдала помітних збитків ППО окупантам, у бій вступили й інші підрозділи.

Окрім військового успіху, операція мала й інформаційно-політичний успіх, оскільки в російських соцмережах була сприйнята як особиста поразка диктатора володимира путіна.

На острові у росіян залишилося багато підбитої техніки, яку вони не могли евакуювати, тому вирішили перед остаточним відходом накрити острів фосфорними бомбами, щоб нічого не віддавати до ЗСУ.

Гай зазначив, що ця операція увійде в історію, а САУ "Богдана" взагалі може після такої демонстрації стати однією з найкращих у світі, хоча й залишається експериментальною зброєю, чиїх можливостей до ладу ще ніхто не знає.

Вся операція тривала близько двох тижнів, хоча самі обстріли тривали близько трьох днів, більшу частину часу зайняла підготовка, яка проходила в таємних умовах з дотриманням усіх запобіжних заходів.

Саму установку після активної стрільби довелося відправити на ремонт, але нині вона вже повернулася до строю.

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Як повідомлялося раніше, про те, що росіяни втратили контроль над Зміїним стало відомо ще наприкінці червня. А 4 липня з’явилася інформація про те, що на острів повернули прапор України.