Николаев разбудила серия мощных взрывов: что известно, фото и видео (обновлено)

Враг нанес удары по крупным университетам

Николаев, проснувшийся 14 июля от ракетных обстрелов жилого квартала с гостиницей, новый день снова встречает с мощной атаки. Местные власти сообщают о более чем 10 взрывах.

Об этом, в частности, написал мэр города Александр Сенкевич в своем телеграм-канале. В 7:48 он объявил воздушную тревогу, а уже через 10 минут сообщил: "Более 10 мощных взрывов прогремело только в Николаеве!". Мэр призвал всех оставаться в укрытиях.

Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что удары были нанесены по двум крупнейшим университетам города. "Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран провозгласить россию тем, чем она на самом деле является террористом", — написал он в Twitter.

Между тем николаевские СМИ сообщают, что оккупанты бьют в одно и то же место, стреляя где-то из-под Херсона. Насчитали уже около 15 взрывов. Над точкой "прилетов" поднимается огромное облако густого дыма. Всех, кто проигнорировал тревогу и остался дома, просят ни при каких обстоятельствах не приближаться к окнам, ведь взрывная волна настолько сильна, что выбивает оконное стекло даже на значительном расстоянии от эпицентра.

Как сообщал "Телеграф", накануне россияне целенаправленно ударили по мирной инфраструктуре южного города, попав в гостиницу "Николаев" и повредив соседний с ним торговый центр и близлежащие жилые дома. К счастью, тогда обошлось без жертв. Также 14 июля россияне совершили ужасную атаку на центр города Винницы, жертвами которой стали более 20 человек, в том числе трое детей. Ракеты "Калибр" по городу выпустили со стороны мыса Фиолент в оккупированном Крыму.