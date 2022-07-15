россия при путине не остановится: генерал США рассказал, как нужно закончить войну в Украине

россии может быть выгодным затягивание войны на годы, поэтому так важно этого не допустить

Российские оккупанты уже могут готовиться к длительной обороне отдельных участков фронта в войне с Украиной. Однако ВСУ стоит приложить все усилия для победы в этой войне. Единственно правильным путем для этого может быть исключительно военное преимущество, а не дипломатический процесс — чтобы раз и навсегда дать отпор россии.

Такое мнение прозвучало от американского генерала Марка Арнольда, прошедшего войны в Афганистане и Ираке. Как рассказал военнослужащий в интервью "РБК-Украина", пока война в Украине еще не демонстрирует признаков затягивания, но все может измениться, ведь это весьма выгодно Кремлю.

Арнольд объясняет, что продление военных действий напрямую связаны с организационными процессами внутри рф. Если допустить подобное, путин может объявить мобилизацию, подтянуть резервы и расконсервировать все возможные запасы техники. К тому же запустится процесс изготовления нового вооружения и боеприпасов к ней.

"Россия при путине не остановится, — подчеркивает генерал армии США. — Даже достигнутое путем переговоров прекращения огня будет только временным. путин не хочет, чтобы демократическая Украина укрепилась за счет современного оружия и большой, профессионально подготовленной армии".

Именно поэтому, убеждает Марк Арнольд, Украине стоит стремиться к военной победе. Для этого, прежде всего, следует разумно подойти к выполнению так называемой "глубокой" операции. Ее суть заключается в методической "зачистке" транспортных узлов, складов с боеприпасами и разрушении пути поставок горючего для российской армии. При этом стоит мешать рф не только доставлять, но и производить топливо.

Вместе с этим Украина должна позаботиться о лучшем вооружении для своей армии, и этот вопрос стоит продавливать на каждой встрече с иностранными партнерами, уверен генерал.

Если этого удастся достигнуть, победа Украины неминуема. В свою очередь, она подорвет доверие к путину и, как следствие, его власть в россии.

Отметим, что о возможности затягивания войны в Украине ранее говорил и бывший генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен. Он подчеркнул, что россияне являются своего рода "мастерами" в подобном ведении войн, поэтому стоит быть весьма острожными.

Также "Телеграф" рассказывал, как сейчас обстоит ситуация на разных участках фронта, разобраться в чем помогают свежие карты боев в Украине. Помимо этого мы писали, что именно может помочь преломить ход войны в пользу украинской армии.