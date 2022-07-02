"Самый большой риск": экс-генсек НАТО заговорил о сроках окончания войны в Украине
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Россияне давно доказали, что умеют затягивать военные конфликты
Длительность войны в Украине интересует всех, и не в последнюю очередь — западных партнеров. Однако россияне отлично умеют играть "в долгую" благодаря огромным размерам страны и наполненности бюджета. По мнению бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, риск затягивания войны между рф и Украиной существует.
Как объяснил политик в интервью "РБК-Украина", российский диктатор может попытаться сделать все, чтобы отстрочить вхождение Украины в европейскую семью. Расмуссен подчеркнул, что для путина подобное развитие событий неприемлемо, поэтому он будет искать способы вновь потянуть время.
"Думаю, самый большой риск сейчас — это затяжной конфликт, — предполагает экс-генсек Альянса. — Россияне — мастера затяжных конфликтов".
Как пример он приводит Грузию с Южной Осетией, Молдову с Приднестровьем и, конечно же, Украину — с оккупацией Крыма и части Донбасса.
Говорит политик и о том, что беспокоится из-за реальных целей владимира путина, который тот имеет на нынешнюю войну. Вполне вероятно, что в планах руководителя Кремля — максимальное торможение любых проевропейских процессов в Украине. Помешать стать членом Евросоюза или НАТО Украине вполне может война. К тому же, затягивание конфликта сделает более сложным процесс послевоенного восстановления.
Интересно, что сам Андерс Фог Расмуссен не берется говорить о конкретных сроках окончания российско-украинской войны. При этом он предупреждает, что путин может попытаться "тянуть это бесконечно".
Напомним, ранее "Телеграф" уже сообщал, что в россии тоже частично намекнули на вероятное затягивание военного противостояния. При этом, конечно же, Москва в число виноватых, по их мнению, не входит.
Также мы рассказывали, какие две даты могут оказаться наиболее важными для россиян в ходе ведения нынешней войны.