"Самый большой риск": экс-генсек НАТО заговорил о сроках окончания войны в Украине

Россияне давно доказали, что умеют затягивать военные конфликты

Длительность войны в Украине интересует всех, и не в последнюю очередь — западных партнеров. Однако россияне отлично умеют играть "в долгую" благодаря огромным размерам страны и наполненности бюджета. По мнению бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, риск затягивания войны между рф и Украиной существует.

Как объяснил политик в интервью "РБК-Украина", российский диктатор может попытаться сделать все, чтобы отстрочить вхождение Украины в европейскую семью. Расмуссен подчеркнул, что для путина подобное развитие событий неприемлемо, поэтому он будет искать способы вновь потянуть время.

"Думаю, самый большой риск сейчас — это затяжной конфликт, — предполагает экс-генсек Альянса. — Россияне — мастера затяжных конфликтов".

Как пример он приводит Грузию с Южной Осетией, Молдову с Приднестровьем и, конечно же, Украину — с оккупацией Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Категория Новости СНГ путин хочет начать войну в Приднестровье? Что узнала американская разведка Войну в регионе путин планирует долгосрочную, чтобы истощить США и Европу

Говорит политик и о том, что беспокоится из-за реальных целей владимира путина, который тот имеет на нынешнюю войну. Вполне вероятно, что в планах руководителя Кремля — максимальное торможение любых проевропейских процессов в Украине. Помешать стать членом Евросоюза или НАТО Украине вполне может война. К тому же, затягивание конфликта сделает более сложным процесс послевоенного восстановления.

Интересно, что сам Андерс Фог Расмуссен не берется говорить о конкретных сроках окончания российско-украинской войны. При этом он предупреждает, что путин может попытаться "тянуть это бесконечно".

Напомним, ранее "Телеграф" уже сообщал, что в россии тоже частично намекнули на вероятное затягивание военного противостояния. При этом, конечно же, Москва в число виноватых, по их мнению, не входит.

Также мы рассказывали, какие две даты могут оказаться наиболее важными для россиян в ходе ведения нынешней войны.