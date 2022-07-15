"Все изменится до конца года": Резников назвал главную причину перелома войны

Вероятно, уже в ближайшие месяцы украинцы будут наслаждаться контрнаступлением ВСУ

Совсем скоро на украинском фронте может резко измениться ситуация — естественно, в пользу ВСУ. Наши защитники способны полностью взять происходящее под собственный контроль уже к концу 2022 года, считает министр обороны Алексей Резников. В первую очередь этому поспособствует наличие высокоточных ракетных систем HIMARS, которые украинцы уже успешно применяют для защиты Родины.

Свое мнение о ходе российско-украинской войны чиновник высказал в интервью с журналистами Financial Times. По мнению министра, за несколько месяцев ВСУ вполне способный перейти в полноценное контрнаступление, которое будет четко просматриваться.

При этом Резников надеется, что западные партнеры лишь увеличат количество систем HIMARS, которые будут поставляться для украинской армии. Это вооружение уже "изменило правила игры в войне", но для полноценного одоления российских вояк на фронте наши защитники нуждаются в дополнительных единицах оружия.

"Украина использовала их в последние три недели для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину рф", — подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас Украина искренне уповает на то, что союзники поставят HIMARS, которые могут позволить совершать точные удары на большее расстояние — до 300 км.

Также руководитель Министерства обороны заявил, что ВСУ стали терять меньше своих военнослужащих после того, как на их вооружении появились эти ракетные комплексы. Все потому, что "химеры" позволяют вести исключительно отдаленные бои, не привлекая к этому "живую силу".

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С тем, что HIMARS помогут Украине, согласен и российский политолог Андрей Пионтковский. Однако эксперт предупреждает, что вероятные эскалации военного конфликта продолжатся и дальше — в особенности насчет двух конкретных городов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас обстоит ситуация на разных направлениях фронта благодаря свежим картам боев в Украине.