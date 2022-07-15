"Есть два символических города": Пионтковский рассказал, что переломит ход войны

Напряжение будет ощущаться как на восточном, так и на южном направлениях

Российские захватчики в обозримом будущем будут жестоко отброшены из временно оккупированного Херсона на более дальние позиции, а затем — и совсем с территории Украины. Одним из важных факторов, который поможет в этом, это сотрудничество украинской и американской разведок, а также применение высокоточных ракетных систем HIMARS. Прежде всего такая военная помощь станет незаменимой для ВСУ во время деоккупации Херсона.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, перспективы освобождения Херсона в Украины очень высокие, передает издание "Апостроф".

Эксперт предполагает, что победа украинской армии на Херсонском направлении будет огромным ударом для российских пропагандистов. Дополнительно это ударит и по психике обычных российских граждан, которые буквально зазомбированы прокремлевскими новостями. При этом, вероятней всего, инертные массы людей наконец-то смогут осознать, что стратегически диктатор путин получил поражение.

Однако на то, что армия рф просто сдастся, рассчитывать не приходится, подчеркивает специалист.

"Смотрите, ставки поднимают обе стороны, — говорит Пионтковский. — Два символических города появились в этой схватке: либо Славянск возьмут россияне, либо Херсон возьмут украинцы. От этого очень много зависит во время нынешней войны".

Славянск нужен путину как некая "промежуточная" победа и попытка, чтобы потеря Херсона не стала для его народа наибольшим разочарованием.

Пионтковский предполагает, что россияне также могут попытаться отобрать часть украинских территорий до полноценных передач военного вооружения со стороны США.

"После этого [путин начнет] активизировать всю свою западную агентуру, включая европейских лидеров, чтобы навязать Украине подписание какого-то нового договора, который оставит в руках путина и ОРДЛО, и значительную часть Запорожской и Херсонской областей, — предполагает Андрей Пионтковский. — Вот это он и собирается продавать своему народу как победу".

Зато когда ВСУ дойдут до Херсона и отбросят оккупантов, фактически "каждой собаке" в россии станет понятно, что путин проиграл.

Стоит отметить, что за последнюю неделю в Украине участились случаи уничтожения баз оккупантов — как, к примеру, в Новой Каховке, из-за чего истерят россияне. Это также работа американских HIMARS. Также Киев ведет переговоры с США, чтобы получить более мощные установки для их использования на фронте.