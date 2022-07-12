"Бегите, пока мост еще цел": в Крыму истерят из-за взрывов в Новой Каховке

В сети смеются из-за того, что столь яркую реакцию гауляйтеров вызвали всего восемь HIMARS, имеющиеся пока на вооружении Украины

Уничтожение российского военного склада в Новой Каховке ночью с 11 на 12 июля стало предметом активного обсуждения российских пропагандистов и политиков. Особенно ярко истерику проявляют оккупационные "власти" Крымского полуострова — называют удар "терроризмом" и утверждают, что украинцы обстреливают мирное население.

Почему-то ни непризнанный "глава" Крыма сергей аксенов, ни гауляйтер Севастополя михаил развожаев не считают ракетные атаки по Харькову, Николаеву, Одессе и другим украинским городам "террористическими", а лишь твердят о несуществующих "укронацистах". Впрочем, в сети быстро рассказали, чего им стоит ожидать дальше.

Изначально аксенов заявил, что удар по складу в Новой Каховке является ничем иным, как месть ВСУ за "поражения на фронтах", а также то, что мирные жители временно оккупированных территорий якобы "выбирают россию".

"Задачи у террористов всех мастей всегда одинаковы: запугать мирное население, не допустить налаживания нормальной жизни. Но ни то, ни другое у них не получится. Нацистская власть никогда не вернется на освобожденные территории, а цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности для всех", — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что Украина, как государство, должна исчезнуть с карты мира.

Схожей реакцией выделился и гауляйтер Севастополя развожаев, определивший уничтожение военного склада как "зверский теракт". Интересно, что по его словам россия сейчас занимается раздачей пенсий в Новой Каховке, которую (!) Украина лишила возможности получать деньги. Конечно же, именно Украина, а не отключение связи российскими солдатами и невозможность финансовой системы нормально функционировать. Однако развожаеву, похоже, из захваченного Крыма не слишком хорошо видно, кто именно является террористом.

Впрочем, что ему, что аксенову пользователи сети уже успели сказать и об этом, и о том, что их может ожидать в будущем. В целом же реакция интернет-юзеров весьма однозначна — все оккупанты должны быть уничтожены или изгнаны из украинской земли.

Стоит отметить, что атака на склад в Новой Каховке помогла оставить российскую армию без значительного количества военной техники и других автомобилей. Также погибло несколько вражеских солдат, что значительно подорвало общий боевой дух оккупантов.

К слову, хоть удар ВСУ и был весьма точным, взрывная волна повредила некоторые другие объекты инфраструктуры. Именно потому жителей Новой Каховки настоятельно просят побыстрее эвакуироваться из города.