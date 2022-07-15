Россияне на Донбассе выбрали линию для атак, отвлекая обстрелом мирных людей: свежие карты боев

Россияне бьют по украинским городам в тылу, совершая все новые военные преступления

На восточном отрезке фронта продолжаются весьма кровопролитные бои. Несмотря на продолжение основной оперативной паузы, взятой российскими оккупантами, весьма жарко сейчас нашим воинам, держащим оборону на линии Славянск-Северск-Бахмут. ВСУ оказывают серьезное сопротивление, масштабно нанося удары российской армии, однако противник пытается отвлекать внимание и потому выпускает ракеты по мирным городам — как это случилось накануне с Винницей.

Тем не менее в Институте изучения войны (США) уверены, что уже в ближайшие дни обстановка на Донбассе может накалиться еще больше, чем раньше, ведь враг способен развернуть очередную кампанию по наступлению. На том же юге усилия противника будут сконцентрированы на другом — попытке сдержать украинских защитников.

Следует отметить, что пока россияне используют лишь ограниченные наземные атаки с участием личного состава, выбирая артиллерийские или ракетные обстрелы Украины или позиций ВСУ. А Винницкая трагедия 14 июля и вовсе стала частью "систематической кампании рф насчет ударов по жилым кварталам украинских городов". Вполне вероятно, что пока россияне от подобной тактики "отвлечения" отказываться не планируют.

Свежие карты боев в Украине 15 июля

Донбасс

Предыдущие сутки не принесли особых тактических успехов россиянам на Донбассе. Продолжаются попытки врага продвинуться по направлению к Славянску — к примеру, производился штурм Курульков. Однако наши защитники быстро "дали по зубам", заставив противника ретироваться. В отместку за это оккупанты обстреляли из разных видов оружия часть Харьковской области и населенный пункт Маяки.

Свежие карты боев на Донбассе 15 июля

Также армия рф не оставляет в покое Северск и Бахмут, сосредотачивая свои подразделения на воображаемой линии, соединяющей эти города со Славянском. В ближайшие дни, вероятно, стоит ожидать ужесточения боев на этом участке.

На северо-восточных подступах к Авдеевке россияне маневрировали, пытаясь обойти украинские укрепления. Особого успеха не имели. Стоит также отметить, что ВСУ смогли, вероятней всего, вернуть под свой контроль село Егоровка на Донетчине.

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Харьковщина

Свежие карты боев за Харьков 15 июля

Харьков по-прежнему остается на линии огня, принимая на себя удары артиллерии разных калибров, а также крылатых ракет. Ведутся серьезные бои за контроль над Дементьевкой, также велась воздушная разведка над населенными пунктами Василенково и Шевченково. Вероятней всего, здесь планируется наступления врага, хотя ВСУ пытаются дать достойный отпор.

Юг Украины

Свежие карты боев за Херсон 15 июля

Медленное, но уверенное продвижение украинских защитников в южных областях продолжается. Россияне в панике пытаются перемещать свои боеприпасы в места, имеющие культурную и историческую ценность для Украины, чтобы спастись от ударов с воздуха. Так, к примеру, в городском драмтеатре Херсона вероятней всего находится новооборудованный склад боеприпасов вражеской армии.

Тем временем ВСУ продолжают бить по сосредоточиям техники и живой силы оккупантов в тех местах, о которых узнает разведка. Это и Мелитополь, и Новая Каховка, и отдельные населенные пункты Херсонщины и Николаевщины, которые находятся во временной оккупации.

Обстрел Николаевской и Днепропетровской областей со стороны Херсонщины пока сохраняется, стоит быть весьма осторожным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, существует ли повторный риск осуществления российской атаки на Киев. Ситуацию объяснил главком ВСУ Валерий Залужный.