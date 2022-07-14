Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа":

В среду, 13 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) признала так называемую "ДНР".

А потом и т.н. "ЛНР".

Что интересно, в среду же, но 29 июня, это сделала Сирия.

Прогнозированная реакция. Когда объединяются страны добра против зла, то страны зла – тоже будут объединяться, пытаясь выжить. Думаю, со стороны россии были сделаны определенные непубличные предложения той же Северной Корее, Ирану, возможно, еще каким-то странам.

Авторитарные режимы имеют общий знаменатель, и им объединяться куда легче, чем тем же демократическим странам.

Добро дружит против зла, зло дружит против добра.

Правда, с Ираном у путина так легко, как с той же Сирией или Северной Кореей, не получится. У Ирана есть большой интерес к экспорту нефти. И ему незачем подставляться.

Как видим заявления, что якобы иранцы будут предоставлять россиянам беспилотники, уже опровергаются официальным Тегераном.

Там подчеркивают, что не собираются вмешиваться в, как они называют это, конфликт в Украине.

Для того, чтобы Иран остался в стороне, наверное, достаточно решить вопрос касательно иранской нефти. Им это будет куда выгоднее, чем заниматься признанием псевдообразований или предоставлением беспилотников стране-агрессору, которая вот-вот официально будет признана страной-спонсором терроризма, а то и страной-террористом.

И визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток – это о нефти в том числе.

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Думаю, специалисты пояснили ему, что если нефть будет стоить менее 100 долларов за баррель, это обернется серьезными проблемами для рф. И, по идее, коллективный Запад хочет методом удушения действовать на россию. Для которой вопрос нефти – очень болезнен. А сбить цену можно только путем увеличения добычи нефти, увеличения предложения. Думаю, в этом плане комплексно происходит некая не публичная работа.

Скорее всего, путин это понимает. Потому уже анонсирован его визит в Иран 19 июля.

Будет пытаться переломить ситуацию в свою пользу.

Пожелаем, чтобы ничего у него не вышло.