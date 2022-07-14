Укр

Угроза новой атаки на Киев: Залужный рассказал, что россиянам нужно для этого

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Гостомель Киевской области после отражения наступления рф Новость обновлена 14 июля 2022, 19:53
Гостомель Киевской области после отражения наступления рф

ВСУ готовы к новому нападению рф на Киев

В четверг, 14 июля, на 141-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в ВСУ оценили угрозу второго наступления россиян на Киев.

Соответствующее заявление сделал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с министром обороны Украины и Послом США в Украине Бриджит Бринк, передает официальный сайт Минобороны. Стороны обсудили в четверг вопрос защиты неба от вражеских ракет, а также оборону Киева.

Залужный подчеркнул, что для защиты столицы созданы соответствующие группировки войск, а потому резкий перенос боевых действий под Киев невозможен. Самой большой проблемой генерал назвал ракетные удары рф.

"Потенциальная линия столкновения достигает более двух тысяч километров. В настоящее время интенсивные боевые действия продолжаются на Востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Так что резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен. Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", – подчеркнул Залужный.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что не будут озвучивать потери на войне, чтобы "враг не использовал эти данные".

Напомним, 14 июля россияне обстреляли Винницу, совершив очередной военное преступление.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Алексей Резников #Валерий Залужный #Бриджит Бринк