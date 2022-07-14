Россияне ударили ракетами по Виннице: есть погибшие (фото, видео, обновляется)

россияне пренебрегают всеми действующими нормами и законами ведения войны

В четверг, 14 июля, оккупационная армия россии снова совершила военное преступление. Ракетный удар нанесен по Виннице, на данный момент известно о двух погибших, один из них — маленький ребенок.

После воздушной тревоги по всей Украине утром 14 июля в сети появились сообщения о том, что взрывы слышны в Винницкой, Черкасской и Львовской областях. Винничане информировали о том, что слышали не менее 3-4 взрывов.

В Телеграмм-каналах появилась информация о прилетах. Местные жители публикуют фото и видео, подтверждающие обстрелы и взрывы. На кадрах люди эмоционально обсуждают прилет вражеской ракеты. Виден плотный дым, простирающийся на несколько метров от места удара.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика!

Следует добавить, что информацию о пролетевших после объявления ракетной опасности прилетах сообщили и в Винницком городском совете:

"В Виннице раздались взрывы. Не выходите из укрытий. Не распространяйте фото и видео", — говорится в тексте публикации.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмме, ссылаясь на собственные источники, написал о том, что в городе во время тревоги было слышно около четырех взрывов.

Согласно предварительным данным, распространяющимся в здешних соцсетях, вражеская ракета попала прямо по одному из гражданских объектов города. Затем эти сведения на своей странице в Твиттере подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ракетный обстрел Винницы

Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела Винницы, к сожалению, есть как пострадавшие, так и погибшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Борзов. Информация о количестве уточняется.

"Есть прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. 4 ракеты над областью сбили силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", — написал он.

Кроме того, по словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко известно, что три российских ракеты попали в здание, где находятся офисные помещения. Также от ракетного удара пострадали Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома.

Сейчас известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. На месте, куда попали вражеские снаряды расширившийся на парковку масштабный пожар, там горят около полусотни автомобилей.

Президент Владимир Зеленский выложил видео с места трагедии.

Следует также отметить, что взрывы раздавались также в Черкасской и Львовской областях. Однако пока точной информации о том, были ли там прилеты, нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия продолжает стягивать в акваторию Черного моря свои корабли. На судах находится не менее полусотни ракет типа "Калибр".