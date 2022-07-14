Война — день 141: ВСУ точечными ударами кошмарит тылы оккупантов, на Донбассе все так же горячо

Оперативно о главном за 14 июля

Вот уже 141 день идет война за независимость Украины против российских захватчиков. Оккупанты пытаются подойти к Славянску (Донецкая область), однако украинские силы обороны пока отбивают все попытки продвижения россиян на этом направлении. Кроме того, приоритетной целью захватчиков является Краматорск на Донетчине. Более того, враг хочет создать новый "котел" на Донбассе. ВСУ продолжают кошмарить оккупантов точечными ударами по военным объектам в глубоком тылу с помощью HIMARS. На политическом фронте Украина, Турция, рф и ООН провели результативные переговоры по экспорту украинского зерна Черным морем. Кроме того, еще одна страна признала независимость "ДНР", из-за чего последовала жесткая реакция Киева.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 14 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Вследствие утреннего обстрела Бахмута погиб один человек и еще пять получили ранения, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко и призвал жителей эвакуироваться

О событиях за 11 июля можно прочитать в статье: "Война — день 138: Украина готовится деоккупировать Юг, "хлопки" на оккупированном Донбассе".

С информацией за 12 июля можно ознакомиться в материале: "Война — день 139: ВСУ уничтожают склады российских войск на оккупированных территориях".

С новостями за 13 июля можно ознакомиться в сводке за среду: "Война — день 140: переговоры с россией в Стамбуле, "хлопки" на складах оккупантов".