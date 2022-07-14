У путина снова заговорили о переговорах с Украиной и назвали условия
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Российские власти снова заговорили о возобновлении переговорного процесса по прекращению войны с Украиной, однако на своих дерзких условиях. На этот раз от нашей страны хотят потребовать "признания существующих территориальных реалий" — другими словами, страна-агрессор хочет признания оккупированных ею территорий Украины.
Об этом в интервью российскому "Интерфаксу" заявил глава российского МИД Андрей Руденко.
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