Укр

У путина снова заговорили о переговорах с Украиной и назвали условия

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Предварительные переговоры Украины и россии нельзя назвать удачными Новость обновлена 14 июля 2022, 19:53
Предварительные переговоры Украины и россии нельзя назвать удачными

Российские власти снова заговорили о возобновлении переговорного процесса по прекращению войны с Украиной, однако на своих дерзких условиях. На этот раз от нашей страны хотят потребовать "признания существующих территориальных реалий" — другими словами, страна-агрессор хочет признания оккупированных ею территорий Украины.

Об этом в интервью российскому "Интерфаксу" заявил глава российского МИД Андрей Руденко.

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#Украина #Россия #Переговоры #Война