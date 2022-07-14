У Байдена объяснили, почему ленд-лиз для Украины еще не запущен

В приоритете бесплатная помощь, — отмечают в Белом доме

Соединенные Штаты Америки рассматривают вероятность отправки Украине той помощи, за которую не нужно будет потом возвращать деньги. Соответствующую информацию озвучили в пресс-службе Белого дома, отвечая на запрос "Голос Америки" относительно статуса, в котором находится лен-длиз.

Как на своей странице в соцсети пояснил журналист издания Остап Ярыш, 9 июля истек срок дедлайна, когда американский президент Джо Байден должен был установить процедуру к ленд-лизу, поэтому его попросили предоставить комментарии "Голосу Америки" о статусе программы для Украины.

В Белом доме отметили, что приоритетом в оказании помощи Киеву ставят ту помощь, за которую потом Украине не придется возвращать деньги в отличие от условий ленд-лиза.

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Также отмечается, что последние поставки оружия из Америки были в рамках бесплатной программы, работающей по инициативе содействия безопасности Украины (USAI) и программы президентских полномочий.

У Байдена используют для этой помощи деньги из пакета на 40 миллиардов долларов США, который был выделен Конгрессом США весной. Эту сумму планируют потратить до конца сентября.

Как сообщил Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в Вашингтоне все же рассматривают полномочия, предоставляемые в рамках программы ленд-лиза. Кроме того, он добавил, что на прошлой неделе президентом Джо Байденом было подписано выделение еще одного пакета военной помощи для Киева на общую сумму в 400 миллионов долларов.

"Мы уже имеем много полномочий и мы их используем", – объяснил он.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что такое ленд-лиз для Украины и стоит ли Киеву возвращать деньги за полученное оружие.