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Станут новыми Северодонецком и Мариуполем: в США назвали два приоритета рф на Донбассе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Перелом битвы за Донбасс может случиться лишь при достаточном вооружении украинских воинов Новость обновлена 13 июля 2022, 08:54
Перелом битвы за Донбасс может случиться лишь при достаточном вооружении украинских воинов

Россияне будут стараться продавить своей численностью и технической мощью

Украинским военнослужащим, держащим оборону Донбасса, уже в ближайшее время прогнозируют тяжелые и затяжные бои в Донецкой области. Предполагается, что российское военное руководство уже определило следующие две главные цели, которые будут стараться захватить оккупанты — Славянск и Краматорск. Неудивительно, что по направлению к первому городу ВСУ регулярно отбивают попытки штурма, а второй населенный пункт постоянно находится под вражеским обстрелом.

Своим видением ситуации поделился старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Самир Пури, передает CNN. Стоит отметить, что специалист был в команде иностранных наблюдателей за прекращением огня на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

По мнению эксперта, российские войска попытаются повторить ситуацию с Луганщиной, медленно, но уверенно продвигаясь через каждый населенный пункт Донетчины, чтобы по максимуму выжать силы из украинской армии. Все — ради очередного отчета кровавого диктатора владимира путина о "выполнении задач "спецоперации"".

"Есть два названия, которые, к сожалению, станут очень известными из-за ключевых сражения на следующем этапе боевых действий — города Славянск и Краматорск на севере Донецкой области, — говорит Самир Пури. — Я подозреваю, что они станут следующими Северодонецком и Мариуполем".

На данный момент к обоим населенным пунктам пытаются подступиться с различных сторон. Вероятней всего, характер боевых действий действительно будет напоминать тактику врага относительно Мариуполя, Лисичанска и Северодонецка — это массовые обстрелы, изматывающие бои в городских кварталах и значительное разрушение мирной инфраструктуры.

Главная задача россии, предполагает эксперт, состоит в том, чтобы сломать украинское сопротивление. При этом Пури уверен, что Украина имеет шансы выбросить россиян из Донбасса — тоже медленно, но весьма успешно. Однако все зависит от "наличия пехотных и бронетанковых формирований", которые должны быть хорошо оснащены и иметь достаточно сил, чтобы совершить прорыв.

Также Пури считает, что от основного наступления на Славянск и Краматорск россиян могут отвлекать вспышки боев на других направлениях фронта. Вполне вероятно, что таким "маневром" для ВСУ может стать деоккупация южных областей от временной оккупации.

На это намекают и постоянные просьбы украинских властей к местным жителям насчет необходимости эвакуироваться, и регулярные "хлопки" на военных складах оккупантов в той же Херсонской области.

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#Война #Донбасс #Бои #Краматорск #Славянск